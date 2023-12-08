劇場版ガメラシリーズの第1作『大怪獣ガメラ』（1965）が、12月22日（20:00〜）から来年1月5日（〜19:59）までの期間限定で、KADOKAWAの公式YouTubeチャンネル「角川シネマコレクション」においてプレミア公開されることが決定した。「角川シネマコレクション」は、旧作映画に特化したYouTubeチャンネル。これまで『犬神家の一族』（1976）、『リング』（1998）などが期間限定で無料公開され話題を呼んだ。12月8日（20:00〜