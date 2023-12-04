ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¸½ÃÏ12·î£³Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÂè14Àá¤Ç¡¢¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç³®²Î¤ò¤¢¤²¤¿¡££´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÆîÌî¤Ï³«»Ï£¹Ê¬¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¡ÚÆ°²è¡Û»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¹ë²÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡ªÆîÌî¤Î£²»î¹çÏ¢È¯ÃÆ£²»î¹çÏ¢Â³¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó£µÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·67Ê¬¡¢Å¨DF¥Ö¥Ð¥«