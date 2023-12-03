もう「軽で十分」ではないのです。「軽自動車大好き県」発表ホンダ「N-BOX」PR事務局は2023年11月30日、全国の軽自動車ユーザー5640人に調査を行った結果を、「軽自動車白書2023」として発表しました。ホンダN-BOX（画像：ホンダ）。この調査では総合的な調査とは別に、各都道府県から120人ずつを対象とした調査で都道府県別の特徴もまとめています。その結果、全国で一番「軽自動車が好き」という人が多かったのが、「福島県