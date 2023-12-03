写真は、安樂のInstagram（6月27日投稿）より。この日は福岡で、一人前1500円ほどの「もつのすき焼き」を囲み、田中が後輩らにごちそうしたという「率先して注意すべきであった、意識が甘かった」12月1日、Xにこう投稿したのは、楽天の田中将大投手。言及したのは、後輩選手へのパワハラが報じられた安樂智大投手についてだ。暴言LINEや、ロッカールーム内で若手を倒立させ、下半身の露出を強要するなど、陰湿な行為が問題視され