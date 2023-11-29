歌手の藤あや子、マジシャンのMr.マリックが29日、都内で行われたA-PAB(放送サービス高度化推進協会)の「スゴいぞ、4K・8Kキャンペーン発表会」に登壇した。左からMr.マリック、ヨンハチさん、藤あや子12月1日に開始5周年を迎えるBS4K8K。これを機に、BS4K8Kの知名度の向上、さらなる普及促進を図るため、キャラクター「ヨンハチさん」を制作。A-PABでの広報活動や、BS4K8Kの各放送事業者の協力を得て、キャンペーン番組等に登場す