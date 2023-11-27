鳥インフルエンザの感染が相次いでいます。値上がりが続いていた卵の価格は、さらに上がってしまうのでしょうか？【写真を見る】卵の価格「今シーズンは380円まで値上げの可能性も」鳥インフルエンザの発生でクリスマスやお正月にも影響か節約方法は“冷凍で半分に”【Nスタ解説】鳥インフルエンザの影響で再び卵の価格高騰のおそれ良原安美キャスター：鳥インフルエンザの影響で卵の価格高騰が心配です。東京の卵Mサイズ（1kg