大人気アニメ『鬼滅の刃』の新情報が12月10日午後9時より世界同時公開されることが決定した。公式サイトで発表された。【画像】原作絵を完全再現！不死川、冨岡、しのぶ…公開された柱稽古編の新ビジュアル「プロモーションリール2024」を世界同時公開し、アニプレックス公式YouTubeチャンネル＆海外各地の配信サービスに加えて、全国フジテレビ系列にて『アサヒビール スマドリTHE MANZAI 2023 マスターズ』内の地上波テレ