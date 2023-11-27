サイバー犯罪者によるハッキングを受けた司法府が情報システムをオフラインにしたため、弁護士と裁判官が通常の電子手続きではなく昔ながらのアナログな手法で文書を提出せざるを得なくなっていることが明らかになっています。wsj.com/politics/national-security/cyberattack-on-kansas-courts-leaves-lawyers-filing-everything-by-fax-2664999fhttps://www.wsj.com/politics/national-security/cyberattack-on-kansas-courts-le
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