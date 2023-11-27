新NISAの弱点とは？（写真： Graphs / PIXTA）来年2024年の年頭から、従来あった少額投資非課税制度・NISAが大きく生まれ変わります。これまでよりもグッとお得で、使いやすくなったとして、各メディアでも大きく取り上げられている新しいNISA。そもそもどんな制度なのか、また、どこがどう変わったのか、個人投資家の桶井道（おけいどん）氏が上梓した新刊、『お得な使い方を全然わかっていない投資初心者ですが、NISAって結局ど