国内FA権の申請が2023年11月14日に締め切られる。去就が注目された山崎福也（オリックス）は権利を行使。複数球団による争奪戦が必至だ。一方で同じ左腕の加藤貴之（日本ハム）は残留を決断した。FA市場の注目選手の中で、田口麗斗（ヤクルト）、西川龍馬（広島）、中田翔（巨人）、山川穂高（西武）はまだ権利の行使について態度を明確にせず熟考を続けている。ただ、4選手のチーム内での立ち位置は異なる。中田翔は「出場機会を