メジャーで意外な人気……と言ったら本人に失礼か。楽天・松井裕樹は高1で元ソフト杉内&工藤を“完コピ” 名投手マネてフォームをつくり上げた昨8日、楽天の松井裕樹（28=写真）が海外FA権の行使を表明。「田中将大さんと自主トレをして、刺激を受け、（メジャーへの）夢を抱いた」と会見で話した。松井は今年のWBCでも、メジャー使用球と同じWBC公式球に苦戦。174センチ、74キロと小柄で体力不足も懸念するメジャースカ