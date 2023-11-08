【ソウル聯合ニュース】韓国大統領直属の諮問機関、民主平和統一諮問会議が８日発表した脱北者に対する意識調査の結果によると、「脱北者に会ったことがある」「脱北者と交流している」との回答は２１．３％にとどまり、７８．５％は「会ったことがない」と答えた。韓国に入国した脱北者は今年６月末時点で３万３９８１人となっている。これについて、「思ったより多い」との回答は４３．２％で、「思ったより少ない」は１６．７