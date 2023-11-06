DAZNの特別企画として豪華対談が実現かつてセリエAの名門ASローマで共闘した元日本代表MF中田英寿氏と元イタリア代表FWフランチェスコ・トッティ氏による豪華対談がスポーツ・チャンネル「DAZN」の特別企画として実現。SNS上でその様子が伝えられると、ファンから「最高過ぎる」「これは凄い」などの声が上がり、反響を呼んでいる。中田氏は日本代表の一員として出場した1998年フランス・ワールドカップ後にイタリアへ。セリエ