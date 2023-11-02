Appleが2023年11月から、月額480円で利用可能な「Apple Music Voice」プランを廃止していたことがわかりました。このサービスの変更は、Appleが2023年10月に開催した発表イベントでは言及されていませんでした。Silenciosamente, Apple mata Assinatura Voice do Apple Music [atualizado] - MacMagazinehttps://macmagazine.com.br/post/2023/11/01/silenciosamente-apple-mata-assinatura-voice-do-apple-music/Apple Music's Lo
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