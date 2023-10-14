¡ÖÌÜ¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§kuro3¡¿PIXTA¡Ë¡Ö°ìÀ¸»ëÎÏ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬Èè¤ì¤¿¤é¡¢ÎÐ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤é¤Î½¬´·¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ã¤«¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤¬¡¢¼Â¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤ËË³¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÌÜ¤Î·ò¹¯