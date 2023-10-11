【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子は１１日、米経済誌フォーブスが選ぶ「世界最高の職場」で４年連続１位を記録したと発表した。同誌はドイツの世論調査会社、スタティスタと共同で韓国、米国、英国、ドイツ、中国、インド、ベトナムなど約５０カ国・地域の１７万人を対象に実施した調査で推薦された約４０００社のうち、７００社の順位を発表した。調査に参加した従業員は所属する会社の社会的責任、経済的成果、勤務