自宅に火を付け、火災共済金を詐取しようとしたとして、現住建造物等放火、詐欺未遂などの罪に問われた松江市の無職野津雅子被告（５０）の裁判員裁判の公判が１１日、地裁（今井輝幸裁判長）であった。野津被告は被告人質問で、２０２２年７月２日に自宅を全焼させたことについて、金銭管理などの話し合いにまともに応じなかった夫を困らせたいと思い、自宅の離れにある夫の部屋の椅子にかけてあった毛布に火を付けたと説明。
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