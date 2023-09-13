昨年から少子化対策の一環で不妊治療の保険適用も拡大し、受診者数は増加傾向だという。不妊治療はもはや特別なものではなく、多くの著名人も公表している。そんな不妊治療だが、肉体的、精神的に追い詰められることも。女優でタレントの小松みゆきさん（52）もそのひとり。彼女が語る不妊治療とは──。【写真】帝王切開出産から17時間後の小松みゆきさん、少し熱っぽかったが笑顔小松みゆきが語る「高齢での不妊治療」「今回の