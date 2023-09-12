ディズニー創立100周年を記念した特別なコレクション！マーベルの世界とディズニーのキャラクターが融合した『Disney100 special MARVEL comic cover series』が発売中！注目アイテムを紹介しよう。＞＞＞100周年にふさわしい豪華ラインナップ！ 商品をチェック！（写真18点）今回ディズニー100の新シリーズとして登場する『Disney100 special MARVEL comic cover series』は、マーベル・コミックスのカバーを「What If」とい