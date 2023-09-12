大学祭のステージで“わいせつ”なパフォーマンスを披露したとして、告発されたガールズグループMAMAMOOのファサ。彼女を告発した保護者団体代表は当時、ファサのパフォーマンスを「バーバリーマン」に例えたという。【画像】“公然わいせつ罪”？ファサの過激パフォ「バーバリーマン」とは、韓国で“露出狂”を意味し、トレンチコートだけを着用して公衆の面前で身体を露出する人物を指す。一方、大衆文化界は「モンスター保護者
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