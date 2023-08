X(旧Twitter)のオーナーであるイーロン・マスク氏が、他者に自分の投稿内容を見せなくする「ブロック」機能をXから削除する意向を示しました。ただし、投稿内容に対する補足や訂正を行うコミュニティノートによって「それはできない」との指摘が行われています。Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023 マスク氏は「ブロックやミュートをする理由はあります