メタバースプラットフォーム「VRChat」。そのモバイルアプリ（スマートフォン）版が2023年8月17日に公開された。基本ソフト「Android」搭載端末が対象だ。これまでには「Windows」搭載パソコンやVR（仮想現実）ゴーグル用のソフトのみが公開されてきた。今回は、テスト公開にあたる「アルファ」版という位置付け。ただVRChat公式サイトの発表によると、スマートフォン版はVRゴーグル「Meta Quest」版VRChatと同等、あるいはそれ以