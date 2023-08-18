TBS日曜劇場「VIVANT（ヴィヴァン）」（日曜午後9時）に出演中の俳優迫田孝也（46）と俳優富栄ドラム（31）が18日、TBS系情報番組「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。富栄は警視庁公安部外事第4課課長・野崎守（阿部寛）の協力者ドラム、迫田は主人公乃木憂助（堺雅人）の会社同期で、元情報システム部の山本巧を演じている。番組内では赤ペン瀧川による、VIVANTの考察が披露された。先日発売された公式グッズの「別班ま