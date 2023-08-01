7月30日、フジテレビ系『まつもtoなかい』にダウンタウン・松本人志が出演し、自身も相方・浜田雅功も緊張する人物について明かす場面があった。【関連】松本人志、相方・浜田雅功と“コンビを組んで良かった”と思う理由とは？「学生時代に…」番組冒頭、ゲストに元チェッカーズの藤井フミヤが登場すると、松本は「お久しぶりですよね」といい、2人の年齢については、藤井の方がが1つ年上だと説明。藤井は、「よかった1個上でね。