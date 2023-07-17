お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（54）が17日までに更新されたYouTubeチャンネル「極楽とんぼの週末極楽旅」に出演し「やりづらかった」という番組について告白する場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「チュートリアル」。加藤は「すっごい若いイメージがあってさ。大阪で鶴瓶さんの番組で一緒にやってたじゃん?」と、関西テレビ「鶴瓶＆なるみのほんまか」（03年〜04年放送）の思い出を語り始める。加藤が「
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