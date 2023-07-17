あの忌まわしい大地震と大津波は、多くの市民の生命とふるさと、そして大切な思い出と残された人々の笑顔を一瞬にして奪い去った。だが――。東日本大震災から12年が過ぎた今年7月2日。宮城県仙台市の太平洋沿岸の被災地でたくさんの人が破顔一笑。笑顔が弾け飛んだ。【写真を見る】日本一低い山「日和見山」の山開きに訪れた人々自然の一部と見なされるとこの日、仙台市宮城野区蒲生地区にある、日本一の低山・日和山（ひより