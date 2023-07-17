漫画誌『週刊少年ジャンプ』が、17日発売の電子版にて創刊55周年を迎えた。創刊55周年特別記念号として「少年ジャンプ＋」「ゼブラック」で読むことができ、紙版はあす18日に発売される（※流通の都合で一部地域では17日に発売）。【画像】カッコ良すぎる！ナルトの父『NARUTO』新作読切のイラスト同誌は、1968年7月11日に月2回刊行の「少年ジャンプ」として創刊。1969年10月1日から「週刊少年ジャンプ」と誌名変更し週刊化