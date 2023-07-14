「サーティワン アイスクリーム」は、7月21日（金）から期間限定で、「31ポケ夏！キャンペーン」を実施する。【写真】クワッス、ニャオハのダブルカップもかわいすぎる！「ポケ夏」ラインナップ一覧■ダブルカップも登場！今年で5年目となる「31ポケ夏！キャンペーン」は、パルデア地方のポケモンのニャオハ、ホゲータ、クワッスを中心に、おいしくて楽しい商品を多数展開する企画。今年の新作ポケモンフレーバーは「ピカ