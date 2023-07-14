福岡県朝倉市の朝倉健生病院で今年６月、女性患者（９０歳代）が送迎バスの車内に１時間以上置き去りにされていたことが分かった。当時、車内の温度は３４度に達していたが、女性の体調に問題はなかったという。同病院によると、女性は６月２７日、人工透析を受けるために来院。処置を終え、高齢者施設に帰るため、午後２時半頃に男性運転手の送迎で病院を出発した。しかし、運転手は別の患者を目的地に送った後、女性を施設に