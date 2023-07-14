１１日（日本時間１２日）にマリナーズの本拠地・シアトルでオールスターが行われ、メジャーリーグは１４日（同１５日）から後半戦がスタートする。８月１日（同２日）にはトレード期限を迎えるため、ここからの約２週間は、多くの選手がめまぐるしく移籍することが予想される。最大の注目にあるのがエンゼルス・大谷翔平投手（２９）。今オフには初のＦＡになるとあって、オールスターではマリナーズファンから「Ｃｏｍｅ！