朝日放送テレビが１３日、同局制作の情報番組「おはよう朝日土曜日です」で、出演タレントとアナウンサーが負傷する事故が発生したと発表した。同局によると、１１日にマリンアクティビティの取材中、番組出演者のタレント小椋寛子（３０）と同局の増田紗織アナウンサー（２６）が突風にあおられ海面に落下したという。２人は一時意識を失い、病院に救急搬送された。両者とも入院はせず同日中に帰宅。現在は通院しながら治療