◇インターリーグエンゼルス2ー6ダイヤモンドバックス（2023年6月30日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平が、6月の日程を終えた。30日（日本時間7月1日）のダイヤモンドバックス戦で超特大150メートル超えの今季30号。6月は日本人最多となる月間15本の本塁打を放った。日本のプロ野球と比較すると、驚異的な数字はさらに凄みを増す。6月のチーム月間本塁打は阪神、DeNA、中日が9本、広島とロッテが13本、楽天が14本。試合