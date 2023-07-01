充実した夏休みを過ごすためのコツはあるのか。産業医の武神健之さんは「働く人は無意識ながらも日々緊張感を持って過ごしている。夏休みにこの緊張感を区切ることができると、秋以降も元気に働ける」という――。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■夏休みの過ごし方は秋以降にも影響する新型コロナウイルス感染症も落ち着き、もうすぐ4年ぶりに規制のない夏休みがはじまります。9月の産業
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