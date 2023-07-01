【小沢コージ クルマは乗らなきゃ語れない】【写真】新型アルファード&ヴェルファイアがミニバン性能をさほど上げなかったわけ ライバルは世界の高級セダントヨタ ヴェルファイア（車両価格：￥6,550,000／税込み〜）◇◇◇「新型のもう一つのテーマはヴェルファイアの復権です」（チーフエンジニア吉岡憲一さん）先日発売されて話題のミニバン高級車、新型トヨタ アルファード&ヴェルファイア。すでに