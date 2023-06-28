「3COINS」は、「麻雀（マージャン）」モチーフのグッズを全国の店舗で順次販売中だ。【写真】完売前にゲットしたい！「エコバッグ」など麻雀グッズ一覧■遊び心あふれるデザイン今回登場するのは、「麻雀」で使用する牌（パイ）をモチーフにしたレトロな雰囲気あふれるグッズ。一萬（イーマン）と九萬（キューマン）が描かれた「トートバッグ」や「エコバッグ」をはじめ、表面にイーソーをあしらった「ファスナーポーチ」