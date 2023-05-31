天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、両陛下の即位5年と結婚30年を記念した特別展をそろって鑑賞されました。天皇ご一家はきのう夜、東京・日本橋の高島屋を訪問し、即位5年と結婚30年を記念した特別展を鑑賞されました。結婚パレードに使われたロールスロイス社製のオープンカーを見ると、陛下は「懐かしいですね」と述べ、あわせて、結婚パレードの映像なども見た皇后さまは「ちょっと恥ずかしいですね」と笑顔をみせられました。
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