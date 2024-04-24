宮内庁インスタが絶好調宮内庁が今月1日に開設したインスタグラムの公式アカウントが評判を呼んでいる。フォロワー数は約107万人（23日時点）に達し、あっという間に首相官邸を抜き去った。最初に投稿された天皇皇后両陛下と愛子さまの写真には10万以上の「いいね！」が寄せられ、11日にはオランダ王室とも相互フォローになるなど、運用を開始した直後から前途洋々だ。「とくに若い人たちに向けて、両陛下の活動を紹介するためのア