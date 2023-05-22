宗教団体「エホバの証人」を巡り、同団体の信者を親に持つ「宗教２世」らでつくる３団体が２２日、エホバの証人が児童虐待防止に関して今月１０日に発表した対応について「国の指針を信者に周知していないなど、極めて不十分」とする声明を出した。エホバの証人は信仰上の理由で輸血を拒否することで知られる。弁護士らが２月、子どもへの輸血拒否やむち打ちなどが児童虐待防止指針に反するとして厚生労働省に通報した。エホバ