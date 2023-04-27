【上海共同】中国上海市の市場監督管理局は27日、文具大手コクヨの現地法人がコクヨブランドの消しゴムやはさみなど計422万個超を回収すると発表した。含有する有害物質が基準を超え、消費者の健康に悪影響を及ぼすなどとしている。回収するのは消しゴム約260万個やはさみ約60万個、筆箱など。回収期間は27日〜10月26日としている。コクヨ現地法人の広報担当者は取材に、詳細を確認中のため原因などは回答できないと述べた。
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