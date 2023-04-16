14日、ポケモンカードゲーム『スカーレット＆バイオレット』の新拡張パック「スノーハザード」「クレイバースト」が発売された。ネットには深夜の大行列の様子や「並んだのに買えなかった」という声が相次ぎ、同商品の公式サイトには、関連商品の品薄についてのお詫びと対応が掲載されるなど、話題を集めている。【映像】「ポケカ」求めて…深夜の大行列（画像あり）このニュースに「ABEMA Prime」に出演した、ネット掲示板「2