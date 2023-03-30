韓国最大野党「共に民主党」が２９日、日本の小学校教科書検定承認に対する韓国政府の対応が無能だとしながら「尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が岸田首相に直接抗議せよ」と要求した。日本の独島（トクド、日本名・竹島）領有権主張を強化して日帝強制占領期間の朝鮮人徴兵の強制性を薄める内容が入った小学校教科書の検定審査を文部科学省が承認したことについて「尹錫悦政府無能論」を再び取り出した。だが、外交界では４年前同