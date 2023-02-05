【松坂、筒香を育てた小倉清一郎 鬼の秘伝書】#166大谷翔平がSNSで自主トレ公開 仕上がり順調すぎるがゆえにつのる「指マメ」の不安3月開催のWBCに出場する侍ジャパンの栗山英樹監督とテレビ朝日系のスポーツ番組で対談した。そんな縁もあり、ぜひ世界一になって欲しいのだが、問題点も多い。前回のコラムで、めぼしい右打者が鈴木誠也（カブス）しかいない危うさを指摘したが、それだけじゃない。聞くところによると、日本