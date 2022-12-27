【プレミアリーグ】サウサンプトン1−3ブライトン（日本時間12月27日／セント・メリーズ・スタジアム）ブライトンの三笘薫が、プレミアリーグ再開初戦となったサウサンプトン戦にスタメン出場。開始早々にエンジン全開で相手ディフェンスの背後へ抜け出す形でボールを引き出すと、対峙したDFリャンコをまるで子ども扱いするようなドリブルで翻弄。いきなりシュートまで持ち込むプレーに「足元細かくなってる」「レベチで草」など