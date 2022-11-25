湖池屋は11月21日、公式通販サイト「湖池屋オンライン」限定で、アニメ『PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL(DS編)』とのコラボ商品「教習ポテトが運ぶスナック詰め合わせ」「教習シロモが運ぶスナック詰め合わせ」「ペーターが運ぶスナック詰め合わせ」の予約受付を開始した。【第1弾】湖池屋×モルカーDS編コラボ“教習ポテトが運ぶスナック詰め合わせ”オンライン限定発売「PUI PUI モルカー」は見里朝希(みさとともき)監督による