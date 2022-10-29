青森県の大間漁協が１１月１日から、全国的なブランド「大間まぐろ」の定義を緩和することが２８日、漁協への取材で分かった。漁協は大間沖で漁獲したクロマグロに識別番号付きのステッカーを貼っていたが、近年は大間沖周辺で取れたマグロも対象にしていた。実態に合わせるため、今後は漁場を問わず、大間の港で水揚げしたマグロについて「大間まぐろ」とするという。