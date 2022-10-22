急速な円安を食い止めるため、政府・日銀が再び為替介入に踏み切りました。円相場は昨夜、一時1ドル=152円間近まで円安が進んでいましたが、介入の直後には5円以上円高方向に値を戻しました。円相場は昨夜、32年ぶりの円安水準を更新し、一時1ドル=151円90銭台まで急ピッチで円が売られていました。しかし、午後11時40分ごろから急速に円が買われ、1時間あまりで一気に5円以上円高方向に進みました。政府・日銀の関係者はJNNの取材