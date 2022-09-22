【AFP＝時事】現役引退の意向を表明した男子テニスのロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）が、英ロンドンで23日に行われる欧州チームとワールドチームの対抗戦レーバー・カップ（Laver Cup 2022）での引退試合で、積年のライバルのラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）とペアを組むことになった。レーバー・カップ主催者が22日、発表した。四大大会（グランドスラム）20勝を挙げているフェデラーは、同22勝の