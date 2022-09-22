台湾の蔡英文（ツァイインウェン）政権は22日、コロナ禍で停止していた観光目的の外国人旅行者の受け入れを、29日から再開すると発表した。日本人観光客はコロナ禍前と同様に、ビザなしでの訪問が可能となる。当面は入境後3日間の隔離を求めるが、10月中旬をめどにこの措置の撤廃も検討している。蔡政権の発表では、29日から観光目的の外国人の訪台を認める。コロナ禍以前に訪問ビザを免除していた国々の観光客には、同様の措