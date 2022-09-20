°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ì¤ËÆüËÜÌµÀþ¤¬»²Æþ°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ï¾®·¿¤Ç´ÊÃ±¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÂ®ÅÙ°ãÈ¿¼«Æ°¼èÄùÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¡¢º£Æü¤â¤É¤³¤«¤ÎÄÌ³ØÏ©¤ä´´ÀþÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ðÊó¤È²èÁü¤ò¡Ökeita shimizu¤µ¤ó¡×¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿··¿°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡Ê»£±Æ¡§keita-shimizu¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü¡Û²ÄÈÂ¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ´¼ïÎà¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë