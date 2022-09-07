欧州主要リーグの移籍市場がクローズした後も去就が不透明なのが、ポルトのMF中島翔哉だ。ポルトガルの名門ではセルジオ・コンセイソン監督の構想外となっている28歳は、昨シーズンにレンタルされたポルティモネンセへの移籍が取り沙汰されたものの、実現せず。まだ移籍市場が開いている一部のリーグに籍を移すか、ポルトとの契約を解除してフリーになる以外、プレーができない苦境に陥っている。森保ジャパンの立ち上げ期に